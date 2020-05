Le aperture in Spagna - LaLiga riparte l'11/6. Barcellona, si complica Pjanic

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi sabato 30 maggio 2020:

As

"Nelle mani di Benzema"

Titolo abbastanza chiaro per quanto riguarda l'apertura del quotidiano che sottolinea come il Real Madrid dovrà affrontare Liga e Champions con il francese come unica scelta in attacco. La lesione di Jovic e la presenza nulla di Mariano Diaz lo hanno reso essenziale. Ha segnato 19 gol e giocato il 91% dei minuti. Solo Sergio Ramos ne ha fatti di più.

Mundo Deportivo

"Giocare!"

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità anche per la Liga che ripartirà l'11 giugno. L'apertura del giornale è dedicata proprio a questo. La competizione rinizierà con Siviglia-Betis, alle 22, e finirà il 18 o 19 luglio. Lunedì si conoscerà il calendario delle prime 4 giornate e se sarà possibile allenarsi collettivamente.

Marca

"L'11 di giugno si riprenderà la Liga 2019-20, il 12 di settembre si inizierà la stagione 2020-21"

Con l'annuncio di ieri anche in Spagna le cose sono più chiare per quanto rguarda la ripresa ed il quotidiano dedica l'apertura alle date nelle quali si potrà ripartire prima per concludere il campionato in essere e poi per iniziare la prossima stagione.

Sport

"Pericolo Pjanic"

Il quotidiano dedica la sua apertura all'affare con la Juventus per portare il bosniaco in blaugrana che si complica a causa di Arthur che non vuole trasferirsi in bianconero. I campioni d'Italia in carica non accettano nessun altro giocatore per l'ex Roma.