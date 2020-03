Le aperture in Spagna - Lautaro dà l'ok al Barcellona. Il gesto di Iker Martinez

Di seguito le aperture in Spagna di oggi, sabato 28 marzo:

Marca

"Così si cuce un paese"

Iker Martinez, campione olimpico spagnolo di vela sta producendo mascherina nella sua abitazione. Sua mamma gli ha insegnato come fare ad usare la macchina da cucire. Tutte le mascherine pronte create da Martinez verranno donate ad un ospedale di Palma.

Mundo Deportivo

"Champions d'agosto"

La cosa più probabile è che i campionati verranno ripresi: termineranno a luglio e torneranno ad ottobre. La Champions verrà giocata anche ad agosto dove il Barcellona potrà aver recuperato sia Suarez che Dembélé.

Sport

"Lautaro s'impegna col Barcellona"

Il Barcellona ha l'ok del giocatore e ora spera di iniziare a negoziare la trattativa con l'Inter, anche se non sarà facile. Il progetto sportivo e la possibilità di giocare insieme a Messi sono i due punti chiave su cui si basa la decisione dell'attaccante argentino.

AS

"Fc Erte

Anche in Spagna si parla di taglio o sospensione degli stipendi dei giocatori. Atletico e Alavés hanno annunciato che sono favorevoli al taglio degli ingaggi di tutti i suoi impiegati. I giocatori del Barcellona hanno rifiutato la proposta del club. Per il momento il Real Madrid non si è ancora posto il problema.