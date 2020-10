Le aperture spagnole - Courtois: "Hazard esploderà". Barça, Koeman convince le stelle

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 15 ottobre 2020:

Marca

"In campo non ci sono fratelli"

Apertura dedicata al Real Madrid che sabato sfida il Cadice. Nacho Fernandez contro Alex Fernandez, fratelli che si affrontano per la prima volta in Liga: "Si misurano a Valdebebas, da dove vengono entrambi". Alex: "Un calcio da Nacho? Sicuramente uno me lo darà. A casa mia dicono di sperare che vinca il migliore anche se sono tutti madrileni".

As

"Courtois: 'Hazard esploderà di sicuro'"

Il portiere del Real Madrid rilascia un'interessante intervistata a El Larguero (SER) che il quotidiano riporta questa mattina: "Non fa male che mi insultino al Wanda Metropolitano; so cosa significa la rivalità. Mancanza di gol? Io li vedo in allenamento".

Sport

"Koeman convince i crack"

Apertura che questa volta è dedicata totalmente al Barcellona con le stelle dei blaugrana che sono molto soddisfatta dal carattere del tecnico. Apprezzano il suo lavoro in allenamento per migliorare la forma fisica. Messi ha avuto una grande impressione nel suo incontro e lo ha comunicato ai compagni nello spogliatoio.

Mundo Deportivo

"Metodo Koeman"

Il Barcellona con il nuovo allenatore ha cambiato molto ed il quotidiano analizza che cosa in prima pagina questa mattina. Il nuovo tecnico ha un piano di lavoro molto chiaro e sta dando il suo timbro personale ai blaugrana: intensità, giochi come ti alleni, sistema, 4-2-3-1 e un undici tipo, niente invenzioni, ognuno gioca nella sua posizione, dialogo con la squadra e motivazione e infine allenamento nel giorno della partita e doppia sessione.