Le aperture spagnole - Dest, tutto per il Barça. Siviglia-Bayern per la Supercoppa Europea

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 24 settembre 2020:

Marca

"Se qualcuno può è il Siviglia"

Apertura del quotidiano in prima pagina dedicata alla Supercoppa Europea con gli spagnoli, vincitori dell'Europa League, che sfideranno il Bayern Monaco che invece è il detentore della Champions League. Il giornale spagnolo spiega poi come sia l'unico club a poter battere i tedeschi in questa finale.

As

"Senza paura dell'orco tedesco"

Sempre la Supercoppa Europea in primo piano con il Siviglia che cerca il secondo successo contro il temibile Bayern Monaco. Lopetegui: "E' passato molto tempo da quando non affrontavamo una squadra come loro che sono i più forti al mondo". Prima partita europea aperta al pubblico.

Sport

"Dest, tutto per il Barça"

Anche temi che riguardano il Barcellona nelle prime pagine di questa mattina. Il difensore ha accantonato l'offerta del Bayern Monaco da quando ha saputo che i blaugrana volevano ingaggiarlo. Il club ha già un principio di accordo con il giocatore e con l'Ajax e non dovrebbero esserci complicazioni.

Mundo Deportivo

"Addio, killer"

Ancora Barcellona nell'apertura del quotidiano, ma questa volta con Luis Suarez che si è trasferito ufficialmente all'Atletico Madrid. Oggi l'addio al Camp Nou, domani la presentazione con i biancorossi i quali verseranno 6 milioni sotto forma di bonus nelle casse dei blaugrana.