"Le nostre bandiere a scacchi ci hanno ispirato", il Liverpool presenta la terza maglia

"Le nostre bandiere a scacchi sono uno spettacolo familiare. Adesso hanno ispirato il design della nostra terza maglia": con questo messaggio via Twitter il Liverpool ha presentato la terza maglia per la nuova stagione. Una divisa a scacchi nera e grigia con il logo del club in rosso.