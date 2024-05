Porto, Conceiçao: "Se Villas-Boas vorrà parlarmi io sono qui, credo sia una cosa normale"

André Villas-Boas è da qualche giorno il nuovo presidente del Porto. Spetterà anche a lui, dunque, la decisione sul futuro di Sergio Conceiçao, uno degli allenatori accostati fortemente al Milan per la prossima stagione (secondo le ultime indiscrezioni, lui e Paulo Fonseca sono i candidati principali a raccogliere l'eredità di Stefano Pioli).

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Chaves, Conceiçao si è soffermato anche sull'incontro che avrà col nuovo presidente: "Qualsiasi domanda Villas-Boas voglia porgermi io sono qui, gli risponderò. Questa chiacchierata mi fa venire in mente una cosa che ho imparato a scuola, ossia il trattato di Zamora del 1143 tra il re Alfonso Henriques e suo cugino.

Credo che la conversazione tra me e Villas-Boas sarà come una conversazione tra il capo e il capo-squadra, che è l'allenatore. Non credo che chiamerà soltanto me, ma si informerà di ogni cosa di questa società. Parlerà con tutti i big del club, credo che sia una cosa normale per un presidente".