Le pagelle del Bayern Monaco - Lewandoski implacabile e Kimmich incanta

Neuer 6,5 - Spettatore non pagante nel primo tempo. L’unico pericolo verso la sua porta viene intercettato da Alaba. Nella ripresa, invece, si supera su un gran tiro di Gießelmann.

Pavard 7,5 - Decisamente più in palla del suo collega Davies. Dopo 15 minuti è decisivo il suo inserimento per l’autogol di Zanka. Poi trova la rete del 2-0 su corner. Preciso e puntuale anche in fase di chiusura quando le squadre si allungano. (dal 62’ Odriozola 6 - Dal suo lato Thommy prova a trovare fortuna prima di uscire ma senza risultato. Si affaccia in avanti con un paio di discese pericolose.)

Hernandez 6 - Per valorizzare Davies, Flick lo schiera da centrale e fa bene. E’ costretto a uscire all’intervallo per un problema fisico ma con il 100% di contrasti vinti. (dal 46’ Cuisance 5,5 - Si posiziona a centrocampo, ma quando ha la possibilità di fare l’ultimo passaggio lo sbaglia. Entra sul 3-0 e c’era la possibilità per fare meglio).

Alaba 6,5 - Rendimento sorprendente da centrale. Schierato in questa posizione alla decima giornata contro il Francoforte non è più uscito. Oggi non soffre Karaman ma è più impreciso del solito in fase d’impostazione. Calibra il destro nella ripresa e sono tanti i palloni che serve agli attaccanti di Flick.

Davies 6,5 - Dopo l’ottima prestazione contro il Dortmund accusa un po’ di stanchezza. Nei primi minuti del match si affaccia spesso nella metà campo avversaria, ma la benzina non è ancora finita. Non soffre le poche sortite offensive di Zimmermann. Nella ripresa, invece, è bravo a sfruttare un errore di Stoger e ha segnare il 5-0.

Kimmich 7- Pronti via palla serve una palla squisita per Lewandoski che non la sfrutta sfruttata. Risulta comunque fondamentale perché dai suoi piedi nascono il primo e il terzo gol del Bayern Monaco. Delizioso il tacco che propizia il 3-0. Nel secondo tempo, complice il cambio di Hernandez, si abbassa a fare il difensore senza mai andare in sofferenza.

Goretzka 6,5 - Sale in cattedra quando le squadre si allungano ed è bravo a dare una mano alla difesa per far ripartire l’azione. Con la quarantena si è costruito anche a livello fisico e levargli il pallone ora è veramente complicato.

Gnabry 7 - Grande assist per il gol dell’1-0. Gli serve per sbloccarsi dopo i primi minuti un po’ sottotono. Svaria su tutto il fronte offensivo, nell’uno contro uno è imprendibile, ma pecca di precisione nel momento della conclusione. Nella ripresa è suo il passaggio vincente per la doppietta di Lewandoski. (dal 78’ Batista-Meier - s.v.)

Muller 7 - Quando Lewandoski si abbassa, va lui a riempire l’area, come al 28’ quando solo Kastenmeier gli nega un grandissimo gol. Suo l’assist per il 3-0 del nove bavarese. Prestazione ottima, gli manca solo il gol. (dal 76’ Zirkee - s.v.)

Coman 5,5 - E’ il giocatore che si vede di meno nell’undici del Bayern. Non punta molto l’uomo e anche quando arriva al cross spesso è impreciso. Serata no per l’ex Juventus che viene cambiato all’ora di gioco. (dal 62’ Perisic 6 - Entra e prova subito a farsi vedere per convincere definitivamente il Bayern a riscattarlo, ma il suo tiro trova una deviazione che non gli permette di andare in gol).

Lewandoski 8 - Dopo questa sera ha battuto un altro record. Non aveva mai segnato al Fortuna Dusseldorf e si fa perdonare al 44’ non sbagliando sull’appoggio di Muller. A inizio ripresa fa doppietta e il tutto è impreziosito dal gol di tacco che vale il 4-0.