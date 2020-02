vedi letture

Le pagelle del Chelsea - Alonso uomo in più, Giroud goleador

Caballero 6,5 - Risponde presente quando chiamato in causa, lavorando bene in uscita.

Azpilicueta 6,5 - Sempre sicuro in copertura, spinge anche in fase di transizione.

Christiansen 6,5 - Gara solida, si dimostra roccioso coprendo ovunque.

Rudiger 6,5 - Davvero tranquillo in diagonale, prova anche ad impostare.

James 7 - Ogni sua iniziativa è davvero pericolosa: 20 anni e tanta corsa e dribbling.

Jorginho 6,5 - Sicuro in cabina di regia, non trova impedimenti avversari.

Kovacic 6 - Si vede poco, ma fa tanto lavoro sporco. Avanza raramente oggi.



Marcos Alonso 7,5 - Tanti cross ed un gol che caccia via tutte le panchine e i mugugni della prima parte di stagione.



Barkley 6,5 - Soltanto una traversa ed un Lloris in gran spolvero gli impediscono di trovare il gol, ma si libera spesso alla conclusione.

Dal 78' Willian sv -

Mount 5,5 - Un po' troppo timido quest'oggi, continua il suo momento di appannamento dopo una gran prima parte di annata.

Giroud 7 - Fa a sportellate, cerca le sponde e segna un gol da centravanti vero. Giocatore che non delude mai pur essendo raramente chiamato in causa.

Dal 71' Abraham 6 - Pronti-via ed ha subito l'occasione per tornare al gol. In generale riesce a tenere su la squadra.