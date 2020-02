vedi letture

Le pagelle del Chelsea - Ci prova Giroud, male la difesa

Risultato finale: Chelsea-Bayern Monaco 0-3

Caballero 6 - Tre gol in fondo al sacco, ma anche buone parate. Il passivo poteva essere più pesante.

Azpilicueta 5 - Soffre Gnabry, fatica a contenerlo soprattutto nella ripresa. Fuori per scelta tecnica. (dal 73' Pedro 5.5 - Non c'è cambio di passo nella sua azione.)

Christensen 5 - Match negativo, gli scappano da tutte le parti, fatica molto a rilanciare l'azione.

Rudiger 5 - In difficoltà con Lewandowski e compagni, non trova le giuste contro misure e anche lui finisce per essere travolto.

James 5.5 - Ci prova, ma la benzina (e le idee) finiscono presto. Ancora acerbo per questi livelli.

Kovacic 5.5 - Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta. Cala alla distanza.

Jorginho 5 - Tante palle perse a centrocampo, molto confusione in fase d'attacco.

Alonso 4.5 - In difficoltà sulla fascia soprattuto nella ripresa, si fa espellere, grave ingenuità.

Mount 5.5 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, ma tanto fumo e poco arrosto.

Barkley 5 - Così non va. Poca verve nella sua azione offensiva. Fuori dopo un'ora. (dal 61' William 5.5 - La musica non cambia.).

Giroud 6 - Lodevole azione di sponda, ma i compagni non lo mettono mai in condizione di colpire a rete. (dal 61' Abraham 5.5 - Ci prova, ma non basta).