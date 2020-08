Le pagelle del Leverkusen - Aranguiz, prestazione top ma giallo pesante. Sprecone Havertz

Risultato finale: Bayer Leverkusen-Rangers 1-0

Hradecky 5,5 - I Rangers ci provano soltanto in un'occasione dove c'è la complicità dell'estremo difensore finlandese, uscita a vuota che regala l'occasione a Goldson. Per il resto mai impegnato.

Lars Bender 6 - Il capitano presidia bene la sua zona di campo, accompagna spesso l'azione ma il Bayer Leverkusen attacca pochissimo dalla corsia di destra. Per il resto fa buona guardia quando i Rangers provano ad attaccare. (Dal 70' Dragovic 6 - Non demerita da terzino destro).

Tapsoba 7, - Apre la sua sfida con un errore, stava per regalare un pallone d'oro a Morelos. Con il passare dei minuti va vedere il meglio del suo repertorio, salvataggio sulla linea il suo dopo il colpo di testa di Goldson.

Sven Bender 6,5 - Dalle sue parti non si passa, il centrale tedesco guida il reparto arretrato delle Aspirine con esperienza. Prova anche a rendersi pericoloso, grazie ai suoi centimetri, sui calci piazzati. (Dal 76' Tah sv).

Sinkgraven 6,5 - Una spina nel fianco per la retroguardia dei Rangers, affonda con grande continuità lungo tutto il versante mancino. Funziona il dialogo con Diaby, arriva spesso sul fondo per mettere al centro palloni importanti.

Aranguiz 6,5 - Il leader indiscusso della mediana tedesca, presenza fisica e tanti palloni dispensati per i compagni. Illuminante l'assist per il gol di Diaby, mezzo voto in meno per l'ingenua ammonizione che lo costringerà a saltare la prossima sfida contro l'Inter.

Palacios 6 - Si presenta nella sfida con un lancio con il contagiri per Havertz, pallone poi sprecato dal compagno. Nella ripresa abbassa i giri del motore ma presidia bene la sua porzione di campo. (Dal 87' Stanilewicz sv).

Wirtz 6 - Esordio in Europa League per l'appena diciassettenne, altro prodotto molto interessante del florido vivaio delle Aspirine. Qualche errore di gioventù ma sempre pericolosi i suoi piazzati. (Dal 69' Baumgartlinger 6 - Rafforza il reparto mediano del campo, lotta su ogni palloni).

Havertz 6 - Inseguito dai top club europei, osservato speciale del Chelsea in questa sfida. Il rapporto sarà sicuramente positivo, colpisce una grande traversa con un mancino al volo. Mezzo voto in meno per i due errori a tu per tu con McGregor.

Diaby 7 - Un primo tempo volenteroso ma poco efficace, ha qualche occasione ma non inquadra lo specchio della porta scozzese. Entra benissimo della ripresa, ripreso da Bosz e movimento perfetto che gli vale il gol vittoria. (Dal 70' Bailey 6 - Ci prova su calcio di punizione, utile la sua freschezza atletica).

Volland 5,5 - Ci si poteva aspettare qualcosa in più dal mobile attaccante tedesco, dialoga bene con Havertz ma sbatte sempre sul muro difensivo dei Rangers. Sempre anticipato da Goldson al momento di calciare.