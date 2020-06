Le pagelle del Lipsia - Schick ancora in gol, Werner non sbaglia e fa 25

vedi letture

Colonia-Lipsia 2-4: 7' Cordoba (C), 20' Schick (L), 38' Nkunku (L), 50' Werner (L), 55' Modeste (C), 57' Dani Olmo (L)

Gulácsi 6 - Prova a fare di tutto pur di non subire gol, lancia anche i guantoni in un paio di occasioni ma non ci arriva. Sulla rete di Modeste forse parte con un pizzico di ritardo, ma l'assist per Werner è da applausi.

Mukiele 6 - Uno dei più propositivi, si muove molto e non dà mai punti di riferimento in mezzo al campo. Quando prova la progressione in velocità semina il panico. Un paio di indecisioni, ma gioca complessivamente una buonissima gara.

Klostermann 5.5 - Probabilmente uno dei peggiori per la squadra di Nagelsmann. Soffre la pressione degli avversari e compie un paio di errori decisivi. Rischia su Modeste in scivolata, ma se la cava in qualche modo.

Upamecano 6 - Inizia con uno svarione incredibile che porta al gol di Cordoba, ma poi riscatta l'errore e gioca una partita attenta in cui concede pochissimo.

Angelino 7 - Assist da applausi per Schick, non si ferma praticamente mai. Al 90' si accascia a terra per i crampi, ma è questo l'atteggiamento che vuole il suo allenatore.

Dani Olmo 7 - Si vede pochissimo nella prima frazione, ma appena c'è spazio diventa devastante. Ottimo il tempismo con cui controlla la ribattuta di Modeste: con un tocco di palla simile il gol è praticamente una certezza. (Dall'84 Forsberg s.v.).

Sabitzer 6.5 - L'equilibratore di questa squadra, corre dietro a chiunque. Pecca un pochino in fase di finalizzazione, ma l'occasione sprecata era il 90' e aveva percorso già una mezza maratona.

Laimer 7 - Macina chilometri ancor prima del calcio di inizio, si inventa anche un gran pallone in verticale per Nkunku. Esce, ma non per demerito. (Dal 60' Adams 6 - Misura tutti i movimenti e le corse, si muove con intelligenza in ogni zona del campo).

Nkunku 7.5 - Sta benissimo dal punto di vista fisico e si vede dalle prime giocate del match. Salta l'uomo, si muove bene e trova il tempo giusto negli inserimenti. Da applausi il gol con il tocco sotto che supera Horn.

Schick 7 - Di testa domina in entrambe le aree di rigore. Sui corner nessuno riesce ad ostacolarlo, quando c'è da difendere risponde presente e allontana il pericolo. E trova un altro gol. (Dal 68' Haidara 6 - Qualche buona azione, sbaglia qualcosina ma non si ferma nemmeno con il risultato già acquisito).

Werner 7.5 - Seconda punta? Nì. Attaccante vero? Forse. Aggettivi, posizioni o meno, continua a segnare: 25 in 29 partite di Bundesliga, in stagione sono 31 in 40 presenze tra coppe nazionali, Champions League e campionato. I numeri parlano da soli.