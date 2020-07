Le pagelle del Liverpool - Mané da centravanti vero, Jones predestinato

Alisson 6,5 - Risponde presente su El Ghazi, ed è sempre un regista aggiunto coi rinvii.

Alexander-Arnold 6 - Un po' più spento delle altre volte, ma comunque presente in fase di cross.

Gomez 6,5 - Fa il Van Dijk anche lui oggi, coprendo ottimamente sulle sortite ospiti.

Van Dijk 6 - Gara da regista nel primo tempo, su corner non è mai pericoloso.

Robertson 5,5 - Pronti-via e si prende dopo un paio di minuti il giallo con una brutta scivolata su McGinn. Non la sua gara migliore.

Dal 90' Williams sv -

Oxlade-Chamberlain 6 - Anche lui un po' spento oggi, ma si propone comunque in avanti.

Dal 61' Wijnaldum 6 - Tanto movimento senza palla, a portare via marcatori per il tridente.

Fabinho 5,5 - Mai realmente presente, se non in qualche copertura. Lascia il campo nella ripresa dopo una gara anonima.

Dal 61' Henderson 6,5 - Cuore da capitano. Mette ordine e geometrie per i suoi.

N. Keita 7 - Uomo assist e grandissimo geometra quest'oggi, come testimoniato anche dalle belle aperture e soprattutto dall'assist per Mané.

Dall'84' Jones 8 - Predestinato. Realizza un bel gol su una azione da lui stesso iniziata, in appena cinque minuti. Ne sentiremo sicuramente parlare.

Salah 6,5 - Fa la sponda per il gol di Jones, si muove tanto ma non va mai al tiro oggi. Nell'economia della manovra è, però, sempre decisivo.

Origi 5,5 - Mai pericoloso, si muove tanto ma tocca pochissimi palloni. Lascerà il campo a Firmino nella ripresa.

Dal 60' Firmino 6,5 - Entra lui e i Reds ricominciano a girare, si rende anche pericoloso dal limite.

Mané 7 - Spento nel primo tempo, abile e scattante nella ripresa. Realizza un gol da centravanti vero e sblocca una gara complicatissima.