Le pagelle del Liverpool - Mané il migliore, Alisson-Van Dijk in serata no

vedi letture

Queste le valutazioni date al Liverpool, sconfitto per 2-1 dall'Arsenal.

Alisson 5 – Nel primo tempo commette uno dei pochissimi errori della sua straordinaria stagione, regalando la palla a Lacazette che serve a Nelson il pallone del 2-1.

Alexander-Arnold 6 – Non esattamente una delle migliori esibizioni stagionali per il promettente terzino destro, che va a fasi alterne e sfiora il 2-2 con una conclusione da fuori nel finale.

Gomez 6 – Rispetto al compagno di reparto, per una volta si fa apprezzare maggiormente conducendo una gara senza particolari errori.

Van Dijk 5 – Capita anche ai migliori di sbagliare. Ne è un esempio l’errore dell’olandese, che dà il là al pareggio di Lacazette e alla rimonta dell’Arsenal.

Robertson 6,5 – Non fa mai mancare il suo apporto sulla corsia di sinistra, spingendo senza sosta e mettendo in mezzo cross invitanti per il tridente offensivo come sul gol di Mané

Oxlade-Chamberlain 6 – Prestazione nel complesso positiva da parte dell’ex di giornata, utile sia in fase d’interdizione che con i suoi inserimenti in avanti. (Dal 61’ Keita 6 – Porta freschezza in mediana e intraprendenza negli ultimi metri)

Fabinho 6,5 – Difficilmente i giocatori avversari riescono a sradicargli il pallone dai piedi. Determinante per recuperare il pallone nella metà campo avversaria e avviare velocemente l’azione.

Wijnaldum 5,5 – Il meno positivo del trio di centrocampo. Si vede poco negli ultimi metri, dove spesso detta legge inserendosi e creando pericoli alla difesa avversaria. (Dall’83’ Shaqiri s.v.)

Salah 6 – Dopo un primo tempo abbastanza anonimo, si accende nella ripresa quando sfiora il gol in un paio di occasioni. In una in particolare, è miracolosa la deviazione sopra la traversa di Martinez. (Dall 83’ Origi s.v.)

Firmino 6 – Primo tempo da vero e proprio regista offensivo, orchestrando al meglio le avanzate del Liverpool. Dai suoi piedi, infatti, nasce l’illusorio vantaggio di Mané. (Dal 61’ Minamino 5,5 – In più di un’occasione, si attarda troppo con il pallone tra i piedi invece di concludere verso la porta)

Mané 7 – Il migliore in campo nella squadra di Klopp. Firma il vantaggio sfruttando il perfetto assist di Robertson e, fino all’ultimo minuto, tiene in apprensione la difesa dell’Arsenal.