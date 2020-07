Le pagelle del Manchester City - David Silva ispirato, Zinchenko distratto

Le valutazioni date al Manchester City, che ha perso per 1-0 in casa del Southampton.

Ederson 5,5 – Viene colto di sorpresa dal pallonetto dalla distanza di Adams. Per il resto, non viene chiamato in causa in molte occasioni.

Cancelo 6,5 – Determinante con le sue discese sulla corsia di destra, soprattutto nel primo tempo dopo lo svantaggio.

Garcia 6 – Contiene senza troppe sofferenze il Southampton nelle poche occasioni in cui si fa vedere in area avversaria.

Laporte 6 – Oltre a farsi notare sul piano difensivo, sfiora il gol di testa all’inizio del secondo tempo.

Zinchenko 5 – Da horror il modo in cui si fa rubare palla da Armstrong, errore che porta allo svantaggio. La sua prova non migliora nella ripresa.

B.Silva 6 – Frequenti le sue incursioni in area, tra cui quella con cui sfiora il pareggio nella prima parte del secondo tempo.

Fernandinho 6 – Garantisce ordine e sostanza alla mediana. Nel primo tempo prova la conclusione da fuori e centra il palo alla destra di McCarthy.

D.Silva 6,5 – Tra i più ispirati del reparto offensivo, sul piano delle conclusioni verso la porta e degli assist per i compagni.

Mahrez 6 – Sfiora il gol nella parte finale del primo tempo. Poco altro da parte dell’algerino fino alla sua sostituzione. (Dal 59’ De Bruyne 5,5 – Decisamente meno ispirato rispetto a tante altre sue esibizioni stagionali)

G.Jesus 5,5 – Poco servito dai compagni e ben contenuto dai centrali avversari. La principale palla gol gli capita poco dopo l’intervallo, ma si limita a sfiorare il palo alla destra del portiere dei Saints.

Sterling 6 – Parte con buon piglio, vedendosi negare il gol da uno strepitoso intervento di McCarthy. Meno incisivo nella seconda parte della sfida. (Dal 59’ Foden 5,5 – Dopo la grande prova col Liverpool, entra e non dà l’apporto sperato)