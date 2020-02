vedi letture

Le pagelle del Manchester Utd - Fernandes di sostanza, Greenwood rivelazione

Risultato finale: Manchester United-Watford 3-0.

de Gea 6,5 - Attento nel primo tempo su due occasioni capitate a Doucouré. Nella ripresa non è quasi mai chiamato in causa, e la traversa disinnesca l'occasione più nitida del Watford.

Wan-Bissaka 6 - Più attivo in fase offensiva, mostra qualche incertezza quando viene affrontato nell'uno contro uno, ma è tutto sommato efficace.

Maguire 5,5 - Nelle prime fasi di gara appare piuttosto impacciato e, in collaborazione con Matic, rischia di combinare un guaio con un pallone perso che Deeney spreca sull'esterno della rete. Meglio nella ripresa.

Lindelöf 6 - Più concentrato del compagno di reparto, commette anch'egli qualche sbavatura nel primo tempo ma migliora con l'andare dei minuti.

Shaw 6,5 - Sbroglia alcune situazioni insidiose mandando palloni sul fondo senza tanti complimenti. Dà concretezza ad una difesa che inizialmente appare un po' svagata.

Fred 6 - Più attivo nel primo tempo, ha tra i piedi un'ottima occasione ma spreca calciando alto. Più incisivo quando si tratta di servire i compagni dalle parti dell'area avversaria. Dal 34' s.t.: McTominay n.g. - Solo una manciata di minuti per riassaggiare il campo dopo l'infortunio.

Matic 6 - Cerca di scavalcare la densità del centrocampo del Watford con lanci lunghi per gli attaccanti e spesso ha successo.

Greenwood 7 - Nel primo tempo non sempre riesce ad intendersi con i compagni, ma nella ripresa sale in cattedra e firma un gol bellissimo con un sinistro imprendibile al termine di un contropiede da manuale. Promessa. Dal 35' s.t.: Chong n.g. - Entra con tanta voglia di mettersi in mostra e va vicino al 4-0.

Bruno Fernandes 7 - Pregevole la triangolazione con Greenwood per l'azione del 3-0, intelligente l'inserimento in area a cercare l'intervento di Foster che lo atterra. Gara di grande sostanza.

James 6,5 - Sfreccia a gran velocità sulla trequarti avversaria mandando spesso in affanno la difesa. Quando non pecca troppo di egoismo riesce a servire palloni invitanti per gli inserimenti dei compagni.

Martial 7 - La magia in occasione del gol è un vero gioco di prestigio che taglia le gambe al Watford. Vive di fiammate, ma quando si accende è devastante. Dal 35' s.t.: Ighalo n.g. - Fa correre un brivido a Masina che lo serve involontariamente ma riesce anche a chiuderlo prima che firmi il poker.