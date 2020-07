Le pagelle del Real Madrid - Isco il migliore, spenti gli attaccanti

Risultato finale: Leganes-Real Madrid 2-2

Areola 6 - Subisce due gol senza troppe colpe. Un paio di buoni interventi.

L. Vazquez 5 - Non è un terzino e si vede. Soffre in fase difensiva e non incide in avanti.

Militao 5.5 - Gioca discretamente ma buca l'intervento nel finale che regala il 2-2 al Leganes.

S. Ramos 6.5 - Gioca 45' e trova il suo 11° gol stagione con la specialità della casa ovvero il colpo di testa. (dal 46' Nacho 6 - Buono il suo ingresso).

Mendy 5.5 - Non una grande partita in fase difensiva e nemmeno in quella offensiva. Tanti errori.

Valverde 6.5 - Grande corsa e moltissimi palloni recuperati.

Casemiro 6 - Solita regia precisa, imprescindibile per Zidane. (dal 64' Kroos 6 - Entra e dà equilibrio e tranquillità)

Isco 7 - Due assist e tanta qualità. Quando si accende crea pericoli.

Vinicius 5 - Partita da "vorrei ma non riesco". La volontà non manca ma non crea nessuna giocata importante.

Benzema 5 -Partita negativa del francese. Pochi palloni giocati e nessun pericolo alla porta di Cuellar. (dal 63' Jovic 5 - Non tocca un pallone in avanti e rischia di regalare un rigore al Leganes per un fallo di mano)

Asensio 6 - Buona partita condita da un gol. Dopo un anno dove ha giocato pochissimo, si è ritagliato spazio nel finale di stagione. (dal 64' Brahim 6 - Tanto impegno e un paio di occasioni mancate per poco).