Le pagelle del Valladolid - Mediana spenta, cambio di passo con i subentrati

Risultato finale: Valladolid-Barcellona 0-1.

Masip 6,5 - L'ex Barça si conferma un elemento di valore neutralizzando più volte le iniziative dei blaugrana.

Moyano 6 - Si trova a dover controllare un certo Messi, ma non si lascia intimorire, sfoderando anche un intervento coraggioso nel finale sull'argentino lanciato in area.

Olivas 5,5 - Prestazione non memorabile, si preoccupa soprattutto di non concedere al Barça falli da posizioni pericolose.

Sanchez 5,5 - Rischia molto con una chiusura su Suarez in piena area. Anche Piqué ha qualcosa da recriminare per un suo intervento, ma l'arbitraggio all'inglese lo salva.

Carnero 5 - Resta in campo meno di mezz'ora ma mostra subito grandi difficoltà nel contenere le sfuriate di Semedo. Dal 26' p.t.: Nacho Martínez 6 - La tenuta difensiva è migliore, anche se Semedo continua a costituire uno dei maggiori pericoli per la porta difesa da Masip.

Fernández 5,5 - Il centrocampo del Valladolid si trova spesso schiacciato dalla pressione del Barça, e sono poche le iniziative che riescono a portare i padroni di casa ad affacciarsi nella metà campo avversaria. Dal 3' s.t.: Hervías 6,5 - Ringalluzzisce il Valladolid, creando più volte delle occasioni pericolose in collaborazione con gli altri subentrati. Mossa azzeccata da parte di González.

Plano 5,5 - Qualche iniziativa ma senza mai creare reali preoccupazioni dalle parti di ter Stegen. Con un poco di precisione in più avrebbe dato ben altro apporto alla squadra. Dal 35' s.t.: Rubio n.g. - Altra mossa azzeccata da parte di González: in appena 10 minuti riesce a creare apprensione alla difesa blaugrana.

San Emeterio 5 - Non emerge mai in fase offensiva, dove servirebbe più verve da parte dei centrali di centrocampo.

Alcaraz 5,5 - Sostanzialmente simile al rendimento del compagno in mediana, si rende utile nelle coperture ma rimedia anche un'ammonizione che rischia di condizionarlo. Dal 1' s.t.: Ünal 6,5 - Si dispone accanto a Guardiola dando vita ad un 4-4-2 più efficace rispetto all'assetto del primo tempo. Sfiora il pareggio di testa e contribuisce in modo decisivo al miglior rendimento offensivo nella ripresa.

Pérez 6,5 - Nella prima frazione è senz'altro il più efficace nell'attacco del Valladolid, tiene viva la squadra grazie ai suoi inserimenti in velocità. Spende molto e alla distanza cala un po'.

Guardiola 5,5 - Si impegna senza risparmiarsi, ma non riesce mai a rendersi realmente pericoloso dalle parti di ter Stegen. Dal 17' s.t.: Sandro Ramirez 6 - Entra in campo sfoggiando subito un buon passo per cogliere in controtempo gli avversari. Non è però sufficiente a cambiare l'esito della gara.