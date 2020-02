vedi letture

Le pagelle del Watford - Doucouré spreca troppo, Deulofeu il più attivo

Risultato finale: Manchester United-Watford 3-0.

Foster 6 - Non può nulla sui bellissimi gol di Martial e Greenwood, mentre l'uscita su Fernandes è inevitabilmente sanzionata con il rigore. Ingenuo.

Dawson 5,5 - Pecca di imprecisione in alcuni interventi e il suo tocco di braccio vanifica la rete di Deeney. Generoso ma sfortunato.

Kabasele 5 - In occasione del rigore segue l'inserimento di Fernandes ma non riesce a contrastarlo. Fa quel che può su Martial ma il gol del francese è quasi un gioco di prestigio.

Cathcart 5 - Fatica a contenere Greenwood che spesso riesce a sganciarsi dalla marcatura per ricevere i lanci lunghi dei compagni. Cerca di giocare di mestiere ma alla lunga gli avversari riescono a superare le barricate.

Masina 5,5 - Qualche timida iniziativa in fase offensiva, ma commette un erroraccio nel finale che rischia di concedere a Ighalo il 4-0 facile facile. Nell'occasione però l'ex Bologna fa un gran recupero e sventa il pericolo.

Capoue 5 - Troppi gli spazi concessi a James sulla trequarti, non dà mai l'impressione di avere gli avversari sotto controllo.

Hughes 6 - Generoso soprattutto nel recuperare palloni, spende tantissimo anche in termini fisici. Non sempre è preciso ma dà sostanza in mediana.

Pereyra 5,5 - Qualche guizzo, ma non riesce ad illuminare adeguatamente la fase offensiva del Watford, che avrebbe bisogno di più concretezza. Dal 24' s.t.: Sarr 6 - Entra con gran decisione e prova a mettere alle strette la difesa dello United, senza però rendersi veramente pericoloso.

Doucouré 6 - Nel primo tempo ha tra i piedi un paio di palle gol con cui potrebbe fare molto più male ai Red Devils, ma non ha la precisione o la convinzione giusta per trafiggere De Gea. Incompleto. Dal 36' s.t.: Cleverley n.g. - Solo una manciata di minuti in un finale ormai saldamente in mano allo United.

Deulofeu 6,5 - Il più propositivo nel reparto avanzato del Watford, ci prova con conclusioni dalla distanza o assist per i compagni, senza mai trovare la soluzione vincente. Coglie l'incrocio con un bel tiro a spiovere, sarebbe stato il gol della bandiera ma i legni salvano De Gea.

Deeney 6 - Pronti-via e ha subito tra i piedi l'occasione per segnare ma Shaw salva provvidenzialmente. Il gol arriva in avvio di ripresa con una zampata d'istinto ma il VAR infrange i sogni di rimonta. Dal 32' s.t.: Welbeck n.g. - Entra nel finale per riassaporare l'atmosfera dello stadio in cui è cresciuto.