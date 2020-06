Le pagelle del Werder Brema - Selke disastroso, Vogt si addormenta

Pavlenka 5 - Esente da colpe sulle prime due reti, ma sul gol di Ilsanker poteva forse leggere e uscire dai pali per anticiparlo.

Selassie 5,5 - Combatte su ogni pallone, ma spesso perde Kostic nelle suo incursioni palla al piede. Sarebbe servita un po' d'attenzioen in più da quel lato.

Veljkovic 5,5 - Se la cava bene nel primo tempo, mentre va un po' più in affanno nella ripresa, come tutti i suoi compagni.

Moisander 5 - E' lui a perdere André Silva in occasione del gol. Era il suo uomo e uno con la sua esperienza, capitano del Werder, avrebbe dovuto leggere il movimento finta-avanti-e-vado-dietro dell'ex Milan.

Friedl 5 - Si vede poco in fase offensiva e non chiude la diagonale sul gol di André Silva. Dal 76' Augustinsson s.v.

Eggestein 5,5 - Prova a dare il suo contributo in entrambe le fasi, ma in quella offensiva sbaglia più di una giocata.

Vogt 5 - Il gol che vale il match point dell'Eintracht è colpa sua. Si addormenta sugli sviluppi di un corner, non guarda il suo uomo e Ilsanker deve solo spingere in rete la sfera. Dall'83' Woltemade s.v.

Klaassen 5,5 - E' lui che prova a suonare la carica il più delle volte. Nel primo tempo impegna Trapp con un bel tiro da fuori, ma è l'unico squillo di una gara in chiaroscuro.

Osako 5 - Sbaglia troppo, come in occasione della rete di André Silva: è da una sua palla persa che nasce quell'azione. Dal 76' Bittencourt s.v.

Selke 4,5 - Partita semplicemente disastroso. Troppo macchinoso palla al piede, spesso intralcia il cammino dei compagni. La porta, stasera, non la vede neanche col binocolo. Dal 62' Sargent 5 - Non cambia nulla col suo ingresso: va spesso a vuoto.

Bartels 5 - Non si vede praticamente mai, se non nei primi dieci minuti. E, di certo, una prova così è insufficiente. Dal 62' Rashica 5 - Giornata storta anche per lui: non colpisce mai lo specchio.