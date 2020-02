vedi letture

Le pagelle dell'Atletico Madrid - Correa incanta, Vitolo unica insufficienza

Oblak 6,5 - Non può nulla sulla frustata di Alcacer in occasione del vantaggio ospite. Sempre puntuale nelle uscite e nelle poche occasioni in cui è chiamato in causa dalle conclusioni degli avversari.

Vrsaljko 6,5 - Più alto del solito il laterale croato che attacca molto bene lo spazio alle spalle di A.Moreno. Suo l'assist per l' 1-1 di Correa. (Dal 58' Trippier 6 -Si riprende la fascia destra e non fa mai mancare il consueto apporto offensivo.).

Savic 6 - Mezzo voto in meno per l'indecisione sul gol di Alcacer. Per il resto solita prova attenta ed ordinata.

Felipe 6,5 - Come il compagno di reparto è sempre sul pezzo e non si lascia mai intimidire dagli avversari. Dominatore incontrastato sui palloni alti.

Renan Lodi 6,5 - Solito stantuffo sulla fascia sinistra costringe sulle difensive Gerard Moreno ed è sempre pericoloso con i suoi cross.

Koke 7 - È un suo perfetto inserimento a regalare il vantaggio ai suoi. Brucia letteralmente l'erba sotto i piedi offrendo una prestazione di grande qualità e sostanza.

Thomas 6,5 - Solita grinta da vendere in mezzo al campo condita con qualche lancio davvero pregevole.

Saul 6,5 - Abile a trovare spazi nella chiusissima difesa avversaria con passaggi millimetrici per i compagni.

Vitolo 5,5 - Stranamente mai propositivo sulla fascia. Non salta mai l'uomo ed incide poco. (Dal 58' Joao Felix 6,5 - Ha il merito di chiudere il match con una giocata sporca ma efficace. Delizia la platea con qualche numero dei suoi, rischia qualcosa quando, già ammonito, manda a quel paese il direttore di gara).

Correa 7 - Stato di forma fantastico per la punta argentina che mette in mostra tutto il suo repertorio. Gol e assist per Koke per il gol del vantaggio.

Morata 6,5 - Combatte su ogni pallone, è bravo a far salire la squadre conquistando importanti punizioni a ridosso dell'area di rigore. Solo un prodigio di Asenjo gli nega la gioia del gol. (Dall' 83' M.Llorente s.v.).