Le pagelle dell'Eibar - Diop ci prova fino alla fine, difesa da incubo

Barcellona - Eibar 5-0 (14', 38', 40', 88' Messi, 90' Arthur)

Dmitrovic 5.5 - Prova in tutti i modi ad arginare le giocate dei padroni di casa, le sue parate (fino al 3-0) salvano il punteggio. Da rivedere nei due gol finali, poteva fare qualcosa di più.

Tejero 5 - Messi non è un cliente facile per nessuno, ma lascia troppo spazio a chiunque. Partita da matita rossa, bisogna dimenticare in fretta per ripartire al meglio.

Burgos 4.5 - Uno dei peggiori nella linea difensiva, non riesce ad arginare il numero 10 in nessuna occasione. Male anche negli inserimenti dei centrocampisti.

Arbilla 4.5 - Come il compagno di reparto soffre le folate offensive dei blaugrana, ha sulla coscienza i primi due gol di Messi.

Angel 5 - Si vede soltanto su un calcio di punizione, per il resto del match continua ad inseguire gli avversari senza riuscire mai a fermarli.

Diop 6 - Uno dei migliori sopra la sufficienza, prova a dare tutto in mezzo al campo nonostante la qualità degli avversari. Sporca le linee di passaggio e recupera un buon quantitativo di palloni, ma predica letteralmente nel deserto.

Exposito 5 - Doveva dare un po' di fosforo al centrocampo, ma la pressione di Busquets lo manda fuori giri per tutto il match. Dall'83' Cristoforo s.v.).

Orellana 5 - Praticamente inesistente, non riesce mai ad incidere. Qualche azione con Enrich, ma nulla di particolarmente esaltante.

Escalante 5.5 - Bene dal punto di vista dell'atteggiamento, si sacrifica molto tra i centrocampisti per cercare di fermare i catalani. Da rivedere in fase di impostazione.

Inui 5.5 - Nel secondo tempo prova qualche giocata, gli spazi concessi dalla difesa di casa lo invitano a nozze. Lui spesso non ne approfitta, può fare molto di più. (Dal 67' De Blasis 5.5 - Non un buon impatto, sbaglia troppi palloni in fase di costruzione).

Enrich 6 - Si sbatte su tutto il fronte d'attacco, prova sponde e giocate per i trequartisti senza però trovare risposte negative. Nessuno lo segue, lui diventa inoffensivo. (Dal 66' Gonzalez 5.5 - Non riesce quasi mai ad imporsi, entra con il punteggio già compromesso).