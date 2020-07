Le pagelle dello Sheffield United - McGoldrick scatenato, che coppia con McBurnie

Queste le valutazioni date allo Sheffield United, che ha battuto per 3-0 il Chelsea.

Henderson 6 – Il portiere delle Blades non viene chiamato in causa in molte circostanze ma, quando accade, si fa sempre trovare pronto.

Basham 6,5 – Grande prova sul piano difensivo per il centrale, che difficilmente perde il confronto con i giocatori del Chelsea nella sua zona di competenza. (Dal 68’ Jagielka 6 – Buon finale di partita, con un paio di belle chiusure difensive)

Egan 6,5 – Imperioso nei confronti aerei. Limita nel migliore dei modi Abraham e, dopo il suo ingresso in campo nella ripresa, anche Giroud.

O’Connell 6 – Contribuisce a far arrivare ben pochi pericoli dalle parti di Henderson, con una prova attenta e ordinata.

Baldock 6,5 – Frequenti le sue incursioni sulla corsia di destra. Da una di queste nasce l’azione che porta al gol dell’1-0.

Berge 6,5 – Con le sue doti fisiche e il suo dinamismo, rende la vita tremendamente difficile agli avversari in maglia blu nella zona nevralgica del campo. (Dal 63’ Lundstram 6 – Mette le sue qualità a servizio della squadra, entrando nel momento di massima pressione del Chelsea)

Norwood 6 – Non si fa notare con giocate ad effetto, ma fa sentire la sua presenza in mezzo al campo e in particolare quando lo Sheffield abbassa il baricentro.

Osburn 6,5 – Parte stazionando prevalentemente in mezzo al campo, per poi crescere in intraprendenza offensiva con il passare dei minuti.

Stevens 6,5 – Come il collega Baldock, ma sulla corsia di sinistra, accompagna sempre l’azione offensiva. Suo l’assist per il 2-0 di McBurnie.

McBurnie 7 – Grande prova per l’attaccante, abile nello sfruttare al meglio una delle poche palle gol che gli capitano. Siamo nel primo tempo, quando firma il 2-0 con un perfetto colpo di testa. (Dal 64’ Mousset 6,5 – Dà maggiore rapidità all’attacco biancorosso e nel finale sfiora il 4-0)

McGoldrick 7,5 – Letteralmente scatenato, con una doppietta che regala alle Blades una vittoria da sogno. Prima ribadisce in rete un pallone respinto da Kepa e poi sfrutta un mancato controllo di Rudiger per segnare il secondo gol di giornata.