Le pagelle di Mönchengladbach-Schalke: Raman illude, Neuhaus e Thuram imperversano

Borussia Mönchengladbach-Schalke04 4-1

Marcatori: 15' Neuhaus, 20' Raman, 36' Wendt, 53' Thuram, 80' Wolf.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Sommer 6 - Incolpevole sul bel gol di Raman, amministra senza sussulti i tentativi dello Schalke che si concentrano soprattutto nel primo tempo.

Lazaro 6 - Titolare per la prima volta in questo campionato, ripaga la fiducia di Rose con una prova di sostanza e senza fronzoli. Dal 20' s.t.: Lainer 6 - Contribuisce nel finale alla tenuta del Gladbach.

Ginter 6 - Prova a rendersi pericoloso sui calci piazzati a favore, ma non ha fortuna. Molto più concreto in fase difensiva.

Jantschke 6 - Dopo un inizio meno brillante, prende le misure agli attaccanti avversari.

Wendt 6,5 - Nella prima mezz'ora deve fare i conti con uno Schalke più vivace, poi si prende la scena segnando il gol che apre di fatto la rimonta Gladbach. Pungente.

Zakaria 6 - Non emerge particolarmente nel centrocampo di casa ma dà il suo contributo, soprattutto nel recuperare palloni. Dal 20' s.t.: Kramer 6 - Fa diga nel finale salvaguardando il risultato.

Neuhaus 7 - Si distingue in mediana per l'intelligenza delle giocate e la capacità di fare sempre la cosa giusta con il pallone tra i piedi. Il suo gol è favorito da un pasticcio difensivo ma ha il merito di servire un pregevole assist a Wendt. Dal 37' s.t.: Benes n.g. - Entra bene in partita.

Hermann 6,5 - Prezioso nei calci piazzati e nelle ripartenze, gioca una gara generosa ma nel finale spreca una buona palla gol nella foga di fare tutto da solo.

Embolo 6 - Grande sostanza in entrambe le fasi, manca un po' di precisione nelle conclusioni ma tutto sommato fa il suo. Dal 27' s.t.: Stindl n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.

Thuram 7 - Lotta su ogni pallone e ha il merito di credere nella vittoria anche quando lo Schalke appare padrone del campo. Mette lo zampino nei gol di Neuhaus e Wendt, e segna il 3-1 con istinto rapace. Dal 26' s.t.: Wolf 6 - Fa rifiatare il compagno dopo una gara molto intensa.

Pléa 7 - Non figura sul tabellino dei marcatori ma è senza dubbio uno dei più attivi nella formazione del Gladbach. Fa "l'elastico" tra i reparti e dialoga ottimamente con i compagni in fase offensiva.

SCHALKE 04

Rønnow 6 - Non commette errori evidenti, anzi salva la porta dello Schalke in alcune occasioni, ma non sempre infonde sicurezza al reparto difensivo.

Ludewig 6 - Meglio nella fase offensiva che nelle coperture, ha tanto fiato e lo mette al servizio della squadra percorrendo infinite volte la fascia.

Kabak 4,5 - Alcune amnesie quasi inspiegabili contribuiscono alla prestazione incerta della difesa dello Schalke. Si perde in un bicchier d'acqua consegnando palloni facili agli avversari.

Nastasic 5 - Non riesce a dare una mano al compagno e manca di mordente quando si tratta di contrastare le imbucate di Plea.

Thiaw 5 - Soffre la pressione degli attaccanti avversari e si trova spesso a dover ricorrere al fallo per fermare le azioni del Gladbach.

Skrzybski 5,5 - Poco in evidenza, in termini offensivi si fa vedere soltanto con un tiro dalla distanza che non impensierisce Sommer.

Mascarell 5,5 - E' coinvolto nel pasticcio difensivo sul primo gol del Gladbach, toccando per ultimo proprio sulla linea di porta. Nel resto della gara morde caviglie e cerca di recuperare palloni, senza però riuscire a dare smalto alla mediana.

Serdar 5 - Non lascia il segno in una partita in cui il centrocampo dello Schalke fatica a tenere il passo degli avversari.

Uth 6,5 - Spadroneggia per gran parte del primo tempo, servendo anche un assist perfetto a Raman. Con l'andare dei minuti si perde un po', restando comunque l'uomo più pericoloso dello Schalke fino al fischio finale.

Hoppe 6 - Parte con voglia e determinazione, ma presto i difensori avversari lo inquadrano, riuscendo a limitare i suoi inserimenti. Può crescere. Dal 38' s.t.: Schuler n.g. - Solo pochi minuti in un finale ormai scritto.

Raman 6,5 - Svaria molto sul fronte offensivo e cerca di dare imprevedibilità. Pregevole il suo destro al volo che si insacca alle spalle di Sommer e fa illudere lo Schalke. Dal 18' s.t.: Schöpf 6 - Chiamato in causa per sostituire il compagno vittima di uno scontro di gioco, non demerita ma allo stesso tempo non riesce a riaccendere la verve offensiva dello Schalke.