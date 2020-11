Le pagelle di Tottenham-Manchester City 2-0 - Brillano Kane e Son, in ombra Mahrez

Risultato finale: Tottenham-Manchester City 2-0 (reti di Son e Lo Celso)

TOTTENHAM

Lloris 6,5 - Una sola parata complicata, ma importante, su Dias, nel finale. Dà sicurezza al reparto.

Aurier 6,5 - Attaccante aggiunto quando è possibile, l'ivoriano dà prova di sostanza, mai in difficoltà.

Alderweireld 7 - Gran bella gara in mezzo. Più di un intervento risolutore, esce per un problema fisico. (dall'81' Rodon s.v.- )

Dier 7 - Trova le giuste contromisure contro Gabriel Jesus e compagni. Prova positiva, anche lui mai in affanno.

Reguilon 6,5 - Bella gara contro Mahrez. Tiene bene la posizione, spinge appena può.

Sissoko 6,5 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari.

Hojbjerg 6,5 Tanto lavoro oscuro in mezzo al campo. Prova più che sufficiente.

Bergwijn 6,5 - Tanta corsa e cuore sulla trequarti. Esce dopo aver dato tutto. (dal 73' Moura s.v. - )

Ndombele 6,5 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, dà l'assist a Son per il gol, incisivo in entrambe le fasi. (dal 65' Lo Celso 6,5 - Entra e segna il suo primo gol in Premier League. Può essere la svolta per la sua carriera con la maglia degli Spurs.)

Son 7 - Il giocatore più in forma della Premier League, segna, lotta su ogni pallone. Che tandem con Kane!

Kane 7 - Centravanti totale, sgomita, conclude a rete, dà assist. L'ammonizione nel finale certifica la gara operaia dell'inglese, tra i migliori ormai al mondo nel suo ruolo.

MANCHESTER CITY

Ederson 5,5 - Non è reattivo in alcune circostanze, in particolare sul primo gol.

Walker 6 - Tiene botta agli avversari, qualche scricchiolo, ma prova sufficiente.

Laporte 6 - Va a segno, ma il gol è annullato, per il resto contro Kane e compagni non sfigura.

Dias 6 - Sfiora anche lui il gol, meno preciso del suo compagno in alcune letture di gioco, ma non demerita.

Cancelo 5.5 - Da rivedere in difesa, spinge appena può in attacco.

De Bruyne 6 - Prova volenterosa in mezzo al campo, cuce buone trame di gioco e recupera palloni, ma non basta.

Rodri 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti.

Bernardo Silva 5,5 - Non convince, poco reattivo e dinamico. Via nella ripresa. (dal 72' Foden 5,5 - Entra con buon piglio, poi si spegne)

Mahrez 5 - Fumoso, pare che il suo gioco non collimi con quello di Guardiola. (dal 72' Sterling 5,5 - Non lascia il segno).

Gabriel Jesus 6 - Ci prova, ma non basta, contro Dier e Alderweireld non c'è gara.

Ferran Torres 5,5 - Leggerino e prevedibile, non riesce a incidere nel match.