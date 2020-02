Leeds, otto giornate di squalifica per Casilla per insulti razzisti nei confronti di Leko

La FA ha squalificato Kiko Casilla per otto giornate a causa di presunti insulti razzisti nei confronti di Jonathan Leko, giocatore del Charlton, durante la sfida giocata lo scorso 28 settembre. Il Leeds, club dello spagnolo, ha diramato un comunicato a riguardo: "Il Leeds accetta che Kiko Casilla sia stato condannato per aver violato la regola E3 della FA durante la partita di campionato contro il Charlton Athletic. Vogliamo chiarire che non tolleriamo alcuna forma di discriminazione e di essere in prima linea nella lotta contro il razzismo; tuttavia, è importante riconoscere che Kiko abbia sempre negato di aver usato espressioni razziste. La Federazione ha basato la sua decisione su una presunta colpevolezza, invece di dimostrare che Kiko sia colpevole oltre ogni ragionevole dubbio".