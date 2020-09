Leicester, contatti continui per Fofana: va convinto il Saint-Etienne

Prosegue il corteggiamento del Leicester per Wesley Fofana. Secondo quanto riportano i colleghi di Footmercato.net, le Foxes avrebbero mantenuto i contatti per il difensore 19enne del Saint-Etienne. Resta però da convincere la formazione biancoverde che non vorrebbe privarsi del giocatore se non in presenza di un’offerta congrua.