Leicester, Vardy: "Vittoria meritato contro il Tottenham, dobbiamo migliorare in casa"

Vittoria importante conquistata dal Leicester che ha trionfato 2-0 in casa del Tottenham. Jamie Vardy infatti dopo la gara ha elogiato la prestazione della squadra: "Siamo venuti qui con un piano e lo abbiamo rispettato. Ci ha messo sulla buona strada per ottenere i tre punti che pensiamo di meritare. Volevamo superarli, non volevamo dare loro molto tempo, ma sapevamo che potevamo lasciarli tenere palla nella prima parte di campo. Sesta vittoria nelle ultime sette gare? Questi numeri dimostrano che stiamo sbagliando qualcosa in casa, dobbiamo avere maggiore continuità e raccogliere più vittorie".