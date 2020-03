Levski-Ludogorets a porte chiuse. I tifosi blu acquistano i biglietti per sostenere il club

I tifosi del Levski Sofia non hanno intenzione di far mancare il proprio supporto alla società che sta vivendo un momento di grande difficoltà economica. Nonostante il big match contro i campioni in carica del Ludogorets si giochi a porte chiuse a causa della diffusione, per ora molto limitata, del Coronavirus in Bulgaria i tifosi del club della capitale hanno deciso di acquistare comunque i biglietti – ribattezzati per l'occasione biglietti virtuali - per la partita e contribuire così al salvataggio del Levski.