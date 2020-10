Liberate Joao Felix! Simeone: "Libertà non è giocare ovunque, ma farlo dove è più importante"

In casa Atletico Madrid è senza dubbio Joao Felix l’uomo del momento. La prestazione offerta dal portoghese in Champions League contro il Salisburgo è stata la riprova delle qualità del giovanissimo talento ex Benfica, al quale oggi tutti i Colchonerso chiedono di trovare continuità, anche in campionato. “Ogni giocatore, anche il migliore al mondo, occupa un posto preciso in campo - ha risposto Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico a chi chiedeva maggiore libertà per il giocatore lusitano nella conferenza stampa prima della gara contro l'Osasuna -. La liberà non è giocare ovunque, ma giocare dove è più importante per la squadra. Quando Messi nel Barcellona gioca a destra lo fa perché è importante per la squadra, lo stesso vale per Ronaldo che gioca sulla sinistra. I giocatore sono importanti quando fanno bene a tutta la squadra”.