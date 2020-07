Liga a un passo, il Real si rivolge ai tifosi: "No ai festeggiamenti, siate responsabili"

Il Real Madrid, in un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha chiesto ai suoi tifosi di non festeggiare in Plaza de Cibeles, uno dei luoghi simbolo della capitale spagnola. Questo il testo integrale:

1.- Siamo tutti consapevoli della difficile situazione che stiamo vivendo e degli sforzi per combattere gli effetti della pandemia di COVID-19. Anche il calcio sta contribuendo ed è stato possibile riprendere le competizioni in un contesto estremamente complesso.

2.- Mancano ancora due giornate al termine della Liga, e sia la nostra squadra che il Barcellona hanno l'opportunità di essere campioni.

3.- Nel caso in cui il Real Madrid fosse proclamato campione, i nostri giocatori non si recheranno nei luoghi tradizionali, in particolare la Plaza de Cibeles, quindi chiediamo anche ai nostri tifosi di non farlo. In questo senso, tutti dobbiamo contribuire, come abbiamo fatto finora, per evitare i rischi di contagio

4.- Il Real Madrid ringrazia in anticipo per la comprensione. Tutti gli sforzi e il lavoro dei nostri giocatori, dello staff tecnico e del club per il possibile raggiungimento di un titolo mirano sempre a essere condivisi, ma siamo consapevoli che i tempi in cui viviamo ci obbligano a prendere misure estreme di prudenza.

5.- Il Real Madrid si sente obbligato a pubblicare questo importante appello, con la convinzione che ogni possibile vittoria per la nostra squadra non dovrebbe essere un grande passo indietro nella lotta di tutti contro questo pandemia.