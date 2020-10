Liga, Huesca e Real Valladolid mancano il primo successo stagionale: all'Alcoraz finisce 2-2

Né l'Huesca né il Real Valladolid riescono a trovare il primo successo in campionato. Dopo sei giornate di Liga si trovano rispettivamente al sedicesimo e al penultimo posto in classifica dopo il 2-2 di stasera all'Alcoraz. Ospiti in doppio vantaggio con Gonzalez e Rubio, reti rimontate da Mir e Ramirez nel giro di tre minuti.