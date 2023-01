ufficiale Juan Perez lascia Pamplona per la prima volta e lo fa a titolo definitivo

Nato e cresciuto calcisticamente nell'Osasuna, il portiere Juan Perez (26 anni) lascia per la prima volta in carriera la società di Pamplona e lo fa a titolo definitivo. L'estremo difensore ha risolto il proprio contratto per poi firmarne subito uno nuovo, di tre anni, con i cadetti spagnoli dell'Huesca.