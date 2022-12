ufficiale Nieto risolve con l'Almeria e riparte dalla seconda serie spagnola

Nuova avventura per Juan Jose Nieto, meglio noto come Juanjo e ormai ex difensore dell'Almeria. Il classe '94 ha risolto il proprio contratto con la squadra di Liga e ne ha firmato uno nuovo con i cadetti dell'Huesca, in seconda serie spagnola.