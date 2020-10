Liga, il Barcellona non si rialza: solo 1-1 contro un Alaves ridotto in dieci

Il Barcellona manca ancora il ritorno alla vittoria in campionato. Dopo il successo per 2-0 sulla Juventus in Champions League, nella Liga i blaugrana non si rialzano dal ko nel Clasico e non vanno oltre l’1-1 sul campo dell’Alaves, ridotto in dieci uomini dalla metà del secondo tempo per espulsione di Jota. Padroni di casa avanti nel primo tempo con Rioja, poi al 63’ è arrivato il pareggio firmato da Griezmann. A nulla sono valsi gli assalti dei catalani nel finale di gara. Il Barça sale dunque a 8 punti in classifica, gli stessi dell’Alaves, e rischia ora di perdere contatto dalla vetta.