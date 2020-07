Liga, la classifica aggiornata: l'Atletico Madrid vince ancora e vola a +3 sul Siviglia

Successo importante conquistato dall'Atletico Madrid che ha battuto, in dieci, il Betis Siviglia per 1-0 grazie alla rete di Diego Costa e si è portato così a 66 punti, a +3 sul Siviglia che però ha una gara in meno e sarà impegnato domani contro il Maiorca. E' ancora aperta dunque la lotta per il terzo e il quarto posto.

Real Madrid 80

Barcellona 79*

Atletico Madrid 66*

Siviglia 63

Villarreal 57

Getafe 53

Real Sociedad 51

Valencia 50

Granada 50

Athletic Club 48

Osasuna 48*

Levante 43

Betis 41*

Valladolid 39*

Eibar 36

Celta Vigo 36*

Alaves 35

Maiorca 32

Leganes 29

Espanyol 24

*una gara in più