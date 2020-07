Liga, le formazioni ufficiali: Florenzi e Ferran Torres titolari con il Valencia, l'Athletic con Raul Garcia

La Liga torna in campo per la 33a giornata di campionato. Dopo il pareggio tra Barcellona e Atletico Madrid di ieri, oggi scenderanno in campo Valencia e Athletic Bilbao e Alaves-Granada. Entrambi i match inizieranno alle ore 19.30, ecco le scelte ufficiali per le prime sfide di questo mercoledì 1° luglio:

Valencia (4-4-2): Cillessen; Florenzi, Gabriel, Diakhaby, Costa; Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Guedes; Maxi Gomez, Rodrigo. Allenatore: Salvador Gonzalez

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon; Capa, Yeray, Martinez, Yuri; D. Garcia, Unai Lopez; Williams, Muniain, Cordoba; R. Garcia. Allenatore: Gaizka Garitano

Alaves (4-4-2): Roberto; J. Jiménez, Laguardia, Magallan, Ruben Duarte; Vidal, Camarasa, Pina, Rioja; Joselu, Lucas Perez. Allenatore: Asier Garitano

Granada (4-2-3-1): Escandell; Foulquier, Martinez, Vallejo, D.Duarte; Azeez, Herrera; Puertas, Antonin, Gil Dias; Soldado. Allenatore: Diego Martinez