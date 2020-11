Liga, poker per l'Atletico Madrid: Joao Felix, Llorente e Suarez stendono il Cadice

vedi letture

Netta affermazione dell’Atletico Madrid in casa contro il Cadice. La formazione allenata da Diego Simeone si è imposta per 4-0 grazie alle reti di Joao Felix (doppietta), Marcos Llorente e Suarez. Uno scampolo di gara nel finale per il neo acquisto Kondogbia, entrato al 72’ e ammonito all’85’ per eccesso di foga. I colchoneros salgono dunque al primo posto con 17 punti, gli stessi della Real Sociedad, che ha però una partita in più, e uno in più del Real Madrid. Il Cadice resta invece a quota 14.