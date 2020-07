Liga, prosegue la crisi del Valencia: Athletic in vantaggio al 45'. Avanti anche il Granada

Si chiudono i primi tempi in Liga, prosegue la crisi del Valencia: al Mestalla è 1-0 per l'Athletic Bilbao grazie alla rete messa a segno da Garcia. Per poter sperare ancora nell'Europa League serve un successo nella sfida odierna contro i baschi. In vantaggio anche il Granada in casa dell'Alaves grazie alla rete siglata da Antonin dopo 25' di gioco.

I risultati al 45':

Valencia - Athletic Bilbao 0-1

Alaves - Granada 0-1