Ligue 1, altri tre punti per il PSG. Rotondo tris esterno rifilato al Nizza

Altri tre punti per il PSG, che dopo un inizio tragico sta provando a ricostruire il proprio percorso in Ligue 1. Rotonda vittoria in quel di Nizza per i capitolini, che si sono imposti con un tris esterno grazie al rigore di Mbappe, al raddoppio di Di Maria nel recupero del primo tempo, prima del definitivo tris firmato Marquinhos.

Nizza - PSG 0-3

38' rig. Mbappe; 45'+1' Di Maria; 66' Marquinhos