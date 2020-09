Ligue 1, Montpellier-Nimes domenica prossima si giocherà a porte chiuse

Montpellier-Nimes si giocherà a porte chiuse. Il club arancioblu ha comunicato che per il match valido per la 6a giornata di Ligue 1, in programma domenica prossima, si disputerà senza pubblico. La causa, scrive la società, è riconducibile alla riduzione dei posti negli impianti calcistici da 5000 a 1000 unità con l’intenzione di non voler penalizzare i propri sostenitori che rimarrebbero tagliati fuori.