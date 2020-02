vedi letture

Ligue 1, pareggia il Monaco contro il Dijon. Tris del Lille, perde 1-0 il Montpellier

Nella serata di Ligue 1 è arrivato il pareggio del Monaco che non è andato oltre l'1-1 in casa del Dijon. E' tornato alla vittoria invece il Lille, che dopo il ko rimediato contro l'Olympique Marsiglia, ha travolto per 3-0 il Tolosa. Ha vinto anche l'Angers che ha sconfitto 1-0 il Montpellier mentre lo Strasburgo non è andato oltre lo 0-0 contro l'Amiens.

Questo il programma completo del 26° turno di Ligue 1

21 FEBBRAIO

Nizza - Brest 2-2

Metz - Lione 0-2

22 FEBBRAIO

Marsiglia - Nantes 1-3

Angers - Montpellier 1-0

Dijon - Monaco 1-1

Lilla - Tolosa 3-0

Strasburgo - Amiens 0-0

23 FEBBRAIO

15:00 Saint Etienne - Reims

17:00 Rennes - Nimes

21:00 PSG - Bordeaux