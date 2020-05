Ligue 1, ricorso respinto per OL, Tolosa e Amiens: si erano appellate contro stop campionato

Ricorso respinto per Olympique Lione, Tolosa e Amiens. Le due società retrocesse in seconda divisione francese e la grande esclusa dall'Europa che verrà, deluse dallo stop definitivo alla Ligue 1 e soprattutto dai verdetti finali, si erano appellate alla giustizia ordinaria per cercare di far valere le proprie posizioni, ma il Tribunale amministrativo di Parigi "oggi ha logicamente ritenuto che la decisione presa il 30 aprile scorso - riporta una nota ufficiale della Ligue de Football Professionnel (LFP) - può essere impugnata solamente presso il Consiglio di Stato, organo competente rispetto ad atti di natura normativa presi da autorità con giurisdizione nazionale come la LFP".

Questo, nel dettaglio, il suddetto comunicato: