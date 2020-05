Ligue 1, una simulazione evidenzia un deficit di 541 milioni. E quattro club rischiano grosso

La Ligue de Football Professionnelle (LFP) ha ricevuto un prestito di 224,5 milioni per pagare ai club di Ligue 1 e Ligue 2 l'equivalente dei diritti televisivi che le emittenti si sono rifiutate di pagare dopo l'interruzione della stagione 2019-20. Cifra che sarà rimborsata grazie al nuovo bando di gara che per il quadriennio 2020-2024 porterà oltre un miliardo di euro l'anno di diritti televisivi. In un articolo pubblicato nella giornata di ieri, Mediapart ha stimato un deficit di 541 milioni di euro per i club di Ligue 1 al 30 giugno. Questo nonostante l'aiuto finanziario della LFP. Si tenga conto che la simulazione non tiene in considerazione gli ingressi derivanti dalle cessioni dei giocatori o le iniezioni di denaro da parte degli azionisti dei club. Fra i club più in difficoltà, specifica Mediapart, vi sono Marsiglia, Bordeaux, Lille e Saint-Etienne.