Lille, Galtier: "Celtic? Non manderò in campo una squadra di parrucchieri. Vogliamo il primo posto"

Cristophe Galtier, allenatore del Lille, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida contro il Celtic in Europa League, con i francesi che si giocano la possibilità di arrivare primi nel girone del Milan: "Secondo me è importante finire davanti a tutti nel girone, a parte per una questione economica, anche per essere "protetti" in chiave sorteggio. Vittorie chiamano altre vittorie. Non andremo in campo contro il Celtic presentando una squadra composta da parrucchieri, siamo primi e abbiamo fatto molti sforzi per arrivarci e dobbiamo lottare per mantenere questa posizione".