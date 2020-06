Lille, Galtier conferma la partenza di Osimhen: "Andrà via sicuramente, non giriamoci attorno"

Arrivano conferme sull'addio al Lille di Victor Osimhen. L'attaccante è nel mirino del Napoli e con ogni probabilità lascerà il club francese. A darne conferma è il tecnico biancorosso Cristophe Galtier che ha dichiarato: "E' ossessionato dal gol, un po’ come Cavani. Non giriamoci attorno, andrà via sicuramente: si adatterà ad ogni campionato, sono sicuro che possa giocare in qualsiasi torneo".