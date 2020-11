Lille, Galtier: "Non dobbiamo accontentarci di questo pareggio, ma ci fa ben sperare"

Il punto guadagnato nella gara contro il Milan soddisfa almeno in parte il Lille, che non ha ripetuto la grande prova di San Siro ma è comunque riuscito a rispondere al vantaggio dei rossoneri con il definitivo 1-1 di Bamba. Al termine della partita il tecnico Christophe Galtier ha analizzato la prestazione dei suoi.

"Quando passi in svantaggio e riesci a pareggiare contro il Milan - riporta LOSC.fr - , è già un buon risultato. I giocatori lo hanno meritato. E' stata una partita molto chiusa nel primo tempo, ma non ne ero sorpreso. Il Milan ha chiuso gli spazi ed ha iniziato un gioco di transizione per aprirsi la strada attraverso i nostri reparti. Nella ripresa abbiamo avuto una doccia fredda, a quel punto si poteva temere il peggio. Ma da quel momento in poi, abbiamo messo in campo più impegno, determinazione, gioco in avanti. Siamo riusciti a pareggiare. I reparti poi hanno iniziato a disunirsi, avremmo dovuto mantenere più equilibrio. La partita avrebbe potuto prendere una direzione o l'altra. Non dico che dobbiamo accontentarci di questo pareggio, ma il Milan è capolista in Serie A. Ci fa ben sperare per le prossime partite."

Un passo indietro rispetto alla vittoria in Ligue1 con il Lorient?

"La gara contro il Milan era molto attesa. Potrebbe esserci stata anche un po' di tensione, ma alla fine abbiamo conquistato 4 punti contro il Milan nel doppio confronto, bisogna apprezzarlo. Ci sono alcuni rimpianti a caldo, avremmo potuto essere più efficaci, ma non siamo usciti sconfitti e abbiamo preso punti."

Sul percorso in Europa League:

"Noi cerchiamo di mantenere il nostro modello e i nostri principi di gioco. L'anno scorso in Champions abbiamo sofferto molto, abbiamo chiuso con un punto. È una competizione diversa, molto, molto più difficile. Non c'è troppo da compiacersi su quello che stiamo facendo in Europa League, spero che centreremo la qualificazione".