Lione, Garcia sceglie Jovetic. L'ex Inter e Fiorentina prima scelta in caso di cessioni eccellenti

vedi letture

Aveva già provato a ingaggiarlo tre anni fa, quando era alla guida dell'Olympique Marsiglia. Adesso Rudi Garcia ci riprova e pensa a Stevan Jovetic per rinforzare il suo reparto offensivo, qualora venga ceduto uno dei gioielli del suo Lione. Secondo Telefoot, il montenegrino è in cima alla lista dell'ex tecnico della Roma: arrivato a Montecarlo nel 2017 per 10,5 milioni, ha il contratto in scadenza a giugno 2021. La sua valutazione è di circa 7 milioni.