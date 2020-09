Lione, Juninho: "Depay è in una posizione di forza, se arrivasse una proposta del Barcellona..."

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa a RMC, il direttore sportivo del Lione Juninho ha parlato di Memphis Depay: "Memphis è in una posizione di forza. Se arriva una proposta del Barça, dovremo pensarci. Possiamo tenerlo fino alla fine ma non vorrà prolungare. Possiamo prendere soldi per fare altri investimenti. Il presidente può fare lo sforzo per il rinnovo ma sarà difficile".