Lione, ritorno di fiamma per Pellistri: seconda offerta al Penarol

Il Lione torna alla carica per Facundo Pellistri. L’esterno d’attacco del Penarol è molto ambito dal club francese per la prossima stagione, la prima offerta di 4 milioni è stata respinta dagli uruguaiani, ma è stato anche nel mirino anche del Manchester United e della Juventus. Secondo quanto rivela L’Equipe, una nuova offerta di 5 milioni di euro è stata effettuata per il talentoso 18enne. Non solo: ci sarebbe anche una clausola che lascerebbe ai gialloneri il 40% della proprietà del cartellino del giocatore.