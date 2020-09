Lipsia, Lookman ad un passo dall'addio: giocherà in prestito al Fulham

vedi letture

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, il Fulham è in trattative avanzate con il Lipsia per il prestito di Ademola Lookman. L'attaccante non è stato convocato da Nagelsmann per la partita di Bundesliga contro il Bayer Leverkusen e il tecnico ha confermato di non averlo convocato per questioni relative al mercato.La scorsa estate Lookman lasciò l'Everton per approdare Lipsia in un affare da 22,5 milioni di sterline e ora è pronto a tornare in Premier League.